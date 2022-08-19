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Yerel İzmir'de uyuşturucu operasyonunda bir astsubay yaralandı
Yerel

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda bir astsubay yaralandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda açılan ateşte yaralanan astsubay tedavi altına alındı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bakışkan, Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 07:06:00 -
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda bir astsubay yaralandı

Alınan bilgiye göre, Bayındır İlçe Jandarma ekipleri, Pınarlı Mahallesi kırsal alanında uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu Astsubay Erdem Bakışkan yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bakışkan, Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, olaya karıştığı değerlendirilen ve kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Yorumlar

Sütcü İMAM

Vayyy be Adamlardaki cesarete bak. Jandarmaya ateş açıyor ve yaralıyor.Dağlarda Teröristler bile korkudan Ateş edemiyor amma Firavunun neferleri uyuşturucu satıcıları ateş açıyor Jandarmaya.. Yaşasın Cehennem Piyasa Şeytanlarına... Sabır Savaş Adım Müslüman..
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