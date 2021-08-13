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Gündem İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Gündem

İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerince bir evde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu maddenin yanı sıra tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 madeni para ve 14.490 lira ele geçirildi. Olayla ilgili biri kadın iki kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 08:16:00 -
İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ilçede bulunan bir eve düzenlenen operasyonda: 143 gram esrar maddesi, 21,5 gram metamfetamin, 10 sentetik ecza maddesi, 2 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen madeni para, ruhsatsız tüfek, 4 adet 7.65 mm çapında fişek, uyuşturucu kullanmaya yarayan Bong olarak tabir edilen aparat, hassas terazi ve 14. 490 lira para ele geçirildi.

Olayla ilgili B.A. isimli kadın ile A. C. T. isimli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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