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Aktüel

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-02 14:47:53 -
İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in 6 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 236 kök hint keneviri, 16 gram sentetik uyuşturucu, 3 av tüfeği ve 3 tabanca ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova Yaka Mahallesi Tepebaşı mevkisinde ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Arazide yapılan aramada 475 kök hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Y'nin adresinde yapılan aramda 3 av tüfeği, biri kuru sıkı 2 tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekipler, Tire ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen H.G, G.Ç, M.U. ve E.D'nin adreslerine düzenlediği operasyonda ise 16 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Bayındır ilçesinde ise ormanlık alanda yapılan aramada 187 kök hint keneviri ele geçirildi, F.D, U.U, Ş.S. ve H.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde bir miktar metamfetamin ile sentetik uyuşturucuyu içmeye yarayan aparat ve 1 kuru sıkı tabanca bulundu.

Kiraz, Tire ve Beydağ ilçelerindeki ormanlık arazilerde de 3 bin 574 kök hint keneviri ele geçirildi.


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