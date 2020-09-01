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Aktüel İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 13:52:46 -
İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen iki operasyonda 4 kilo 930 gram metamfetamin ile 10 kilo 750 gram bonzai ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente otomobille uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, bir otomobilde yaptıkları aramada, 4 kilo 930 gram metamfetamin ele geçirdi.

Diğer operasyonda ise ekipler, kente yolcu otobüsüyle uyuşturucu getireceği öğrenilen zanlılara yönelik İzmir Otogar'ında çalışma başlattı.

Operasyonda, 10 kilo 750 gram bonzai ele geçirildi.

Ekipler tarafından operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.




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