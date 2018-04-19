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İzmir'de üvey babayı vicdan azabı öldürdü

İzmir'de yaşanan aile dramı, duyanların kanını dondurdu. Cumali Birgül, motosikletle kaza yapınca üvey oğlu yaralandı, yoğun bakıma alındı.

19 Nisan 2018 Perşembe 18:50
İzmir'de üvey babayı vicdan azabı öldürdü

11 yaşındaki Anılcan Uztemur, üvey babasının kullandığı motosikletin bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak kaza yapması nedeniyle ağır yaralandı. Oğlunun hastanede kendi yaptığı kaza nedeniyle yoğun bakıma alınmasına üzülen Cumali Birgül, canına kıydı. 6. kattan atlayarak intihar eden Cumali Birgül, hayatını kaybederken yoğun bakımdaki oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Narlıdere'de meydana gelen olayda üvey oğlu Anılcan Uztemur ile birlikte motosikletle seyir halinde bulunan Cumali Birgül, bir otomobilin sıkıştırması sonucu kaza yaptı. Kontrolden çıkarak savrulan motosikletteki Anılcan Uztemir ağır yaralandı.
Hafif yaralanan Cumali Birgül ise kazayı ucuz atlattı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Motosikletin arkasında bulunan Anılcan Uztemur, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası yoğun bakıma alınan Anılcan Uztemur'un sağlık durumu ciddiyetini korurken, kaza nedeniyle kendisini sorumlu tutan 29 yaşındaki Cumali Birgül, hastane yönetiminin yaptırdığı korkulukları ayağı ile kırıp kendisini 6. kattan boşluğa bıraktı.

Beton zemine çakılan ve ağır yaralanan Cumali Birgül, hemen oğlunun bulunduğu hastanenin yoğun bakım ünitesine alındı. Ancak Cumali Birgül, oğlu kadar şanslı değildi. Birgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz adam Narlıdere Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verilirken oğlunun durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği ileri sürüldü.

YENİ ASIR 

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 18:50
  1. Kaza

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