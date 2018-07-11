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İzmir'de ulaşıma yüzde 5 zam yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 16 Temmuz 2018'den geçerli olmak üzere toplu ulaşım ücretlerine yüzde 5 zam yapılmasına karar verdi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 22:47
İzmir'de ulaşıma yüzde 5 zam yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen belediye meclisinin temmuz ayı ikinci oturumunda, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen ulaşım zamları görüşüldü.

16 Temmuz'dan itibaren toplu ulaşıma yüzde 5 zam yapılmasına ilişkin teklif, AK Parti'li üyelerin ret oylarına karşı oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre, 16 Temmuz 2018'den itibaren İzmir'de tam bilet 3 liraya, 60-65 yaş vatandaşlar ve öğrenciler için biniş bedeli 1,80 liraya, öğretmen bilet fiyatları da 2,50 liraya yükseltildi.

Meclis, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz saat 20.00'den 16 Temmuz saat 06.00'ya kadar kentteki toplu taşımanın ücretsiz olması kararını aldı.

Oturumda söz alan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz, kent içi ulaşımda yapılan yüzde 5 zamma tepki gösterdi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 22:47
  1. AK Parti
  2. İzmir
  3. Aydoğan

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