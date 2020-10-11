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Aktüel İzmir'de uçmakta zorlanan peçeli baykuş korumaya alındı
Aktüel

İzmir'de uçmakta zorlanan peçeli baykuş korumaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 11:56:37 -
İzmir'de uçmakta zorlanan peçeli baykuş korumaya alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de, uçmakta zorlanan bayağı peçeli baykuş, Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde tedavi altına alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre sakinleri tarafından bulunan bayağı peçeli baykuş, Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirildi.

Tedavisine başlanan kuşun, Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü ekibine teslim edileceği kaydedildi.

Diğer yandan, yolda bulunan bir bukalemun da Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirildi. Bukalemunun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirildikten sonra doğal hayata bırakıldığı kaydedildi.


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