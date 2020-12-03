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Aktüel İzmir'de Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Otoparkı'na silahla ateş açıldı
Aktüel

İzmir'de Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Otoparkı'na silahla ateş açıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 00:19:35 -
İzmir'de Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Otoparkı'na silahla ateş açıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Otoparkı'na silahlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Şemikler Mahallesi 6316/4 Sokak'ta bulunan Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Otoparkı'na kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tabanca ile ateş açıldı.

Kurşunlar o sırada otoparktaki güvenlikçinin kaldığı konteynere isabet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



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