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Aktüel İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 26 sığınmacı kurtarıldı
Aktüel

İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 26 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 18:14:40 -
İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 26 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 26 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Uçburun açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 26 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.


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