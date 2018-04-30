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İzmir'de tur otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 ölü

Dikili ilçesinde, bir kamyonet ile otobüsün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 09:13
İzmir'de tur otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 ölü

Kaza, saat 21.45 sıralarında İzmir-Çanakkale Yolu Tahtalı Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Karabulut yönetimindeki 35 GA 1219 plakalı kamyonet İzmir yönünden Edremit istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Menderes Husu 45 TG 971 plakalı tur otobüsü ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ve güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın içinde sıkışan yaralıları yaptıkları müdahale ile çıkartırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonette bulunan sürücü Bülent Karabulut ve Ebru Karabulut’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 

Öte yandan, ağır yaralanan 8 yaşındaki Ege Karabulut, 14 yaşındaki Cansu Karabulut ve 4 yaşındaki Çınar Karabulut kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki Yağmur Karabulut ambulansla Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 09:13
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