İzmir'de tüp patlaması sonucu evde hasar oluştu
İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bir evin teras katında bulunan tüpün patlaması sonucu hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Gazi Osman Paşa Mahallesi 5460 sokakta bulunan 3 katlı binada, Yasin Yaşar'a ait teras katında bulunan piknik tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.
Patlamanın etkisiyle dairede yangın çıktı.
O sırada dairede ailesiyle beraber uyuyan Yaşar, binayı terk etti.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın sonucunda, evde maddi hasar meydana geldi.