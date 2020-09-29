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Aktüel İzmir'de tüp patlaması sonucu evde hasar oluştu
Aktüel

İzmir'de tüp patlaması sonucu evde hasar oluştu

Yeniakit Publisher
2020-09-29 06:53:00 -
İzmir'de tüp patlaması sonucu evde hasar oluştu

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bir evin teras katında bulunan tüpün patlaması sonucu hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Gazi Osman Paşa Mahallesi 5460 sokakta bulunan 3 katlı binada, Yasin Yaşar'a ait teras katında bulunan piknik tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Patlamanın etkisiyle dairede yangın çıktı.

O sırada dairede ailesiyle beraber uyuyan Yaşar, binayı terk etti.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın sonucunda, evde maddi hasar meydana geldi.


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