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Siyaset İzmir'de Tunç Soyer'e sert sözler: 'Yatırım değil hayal kırıklığı!'
Siyaset

İzmir'de Tunç Soyer'e sert sözler: 'Yatırım değil hayal kırıklığı!'

Yeniakit Publisher
2024-01-05 15:38:00 -
İzmir'de Tunç Soyer'e sert sözler: 'Yatırım değil hayal kırıklığı!'

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan "Afetlere dirençli İzmir ve temiz bir Körfez için dev adımlar" başlıklı açıklamasını değerlendirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan "Afetlere dirençli İzmir ve temiz bir Körfez için dev adımlar" başlıklı açıklamasını değerlendirdi.

5 yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin yer aldığı açıklamayı "Dostlar alışverişte görsün" ifadesiyle özetleyen Bursalı, "Geldi gidiyor, hala dirençli kent diyor hala temiz Körfez diyor. Ama İzmir'e her yağmurda sel basıyor, deniz biraz yükseldiğinde sular Alsancak'ı kaplıyor. Körfez'deki koku ise devam ediyor. 11 milyar TL'lik yatırım yapıldığı söyleniyor. Peki bu yatırımları İzmirliler de görebilecek mi? Zira son yaşadıklarımızdan sonra bu yatırımların pek de işe yaradığını söyleyemeyiz" dedi.

"İZMİRLİ ZİNCİRLERİNİ 31 MART'TA KIRACAK"

Bursal şöyle konuştu: "İzmirimiz için nasıl 9 Eylül tarihi öneme sahipse, 31 Mart'ta öyle olacak. İzmir yıllardır süren bir esaretten kurtulacak. Bugüne kadar sadece kendisine sunulanla yetinmesi istenen İzmirli zincirlerini kıracak. Her seçimde çantada keklik görülen hemşehrilerimiz bu gidişe bir dur diyecek. 31 Mart, İzmir Yüzyılı'nın miladı olacak. İzmir ve İzmirli AK Parti Belediyeciliği ile tanışacak. Ve o günden sonra İzmir her alanda hak ettiğini alacak."

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