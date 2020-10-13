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Aktüel İzmir'de trende sigara içen ve maske takmayan iki kişiye ceza
Aktüel

İzmir'de trende sigara içen ve maske takmayan iki kişiye ceza

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerden kimlikleri tespit edilen kişilere ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-10-13 01:14:50 -
İzmir'de trende sigara içen ve maske takmayan iki kişiye ceza

İZMİR (AA) - İzmir'de trende sigara içen ve maske takmayan iki kişiye cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İZBAN bünyesinde işletilen trende sigara içip şarkı söyleyen iki kişinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri araştırma başlattı.

Görüntülerdekilerin kimliklerini tespit eden ekipler, trende maske takmayan ve sigara içen iki kişiye cezai işlem uyguladı.

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