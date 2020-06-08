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Aktüel

İzmir’de traktörün altında kalan 14 yaşındaki çocuk öldü

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 14 yaşındaki çocuk traktör altında kalarak feci şekilde can verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 04:49:46 -
İzmir’de traktörün altında kalan 14 yaşındaki çocuk öldü

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 14 yaşındaki çocuk traktör altında kalarak feci şekilde can verdi.


Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cevizalan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesi sabah saatlerinde kendilerine ait tarlaya çalışmaya gittiği sırada, Armağan Avcı (14), evin önünde park halinde duran traktörün yanına gitti. Traktörün üzerinde anahtarları gören Avcı, traktörü çalıştırıp ileri geri manevra yapmaya başladı. Bir süre sonra traktörü direğe çarpan Avcı, dengesini kaybedip traktörün üzerinden düştü. Hareket halindeki traktör ise küçük çocuğun üzerinden geçti. Durumu gören 9 yaşındaki kardeşi Emir, olayı anne ve babasına bildirdi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Avcı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.


Öte yandan, çocuklarının öldüğünü gören aile fertleri sinir krizi geçirirken, Avcı’nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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