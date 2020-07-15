İzmir'de trafik kazası! Ölü ve yaralılar var
İzmir'de otomobil ile minibüs çarpıştı. Feci kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yaralılar Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İzmir'in Tire ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yasin Yarış'ın kullandığı 35 SL 538 plakalı otomobil, Kızılcaavlu Mahallesi yol ayrımında, plakası ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen ve işçi taşıyan minibüsle çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Yarış, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.