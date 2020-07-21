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Aktüel

İzmir'de trafik kazası: 1'i polis 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-21 23:59:00 -
İzmir'de trafik kazası: 1'i polis 2 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Gaziler Caddesi'nde ilerleyen polis memuru Mehmet Şahin Mazı idaresindeki motosiklet ile Y.E.D. idaresindeki 35 AHA 808 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, Mazı ile motosikletteki bir kişi yaralandı.

Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Y.E.D'nin cezaevinden izinli olarak çıktığı ve ehliyetsiz olduğu belirtildi.

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