İzmir'de toplu ulaşıma zam geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu Başkanvekili Sırrı Aydoğan idaresinde gerçekleşti.

ULAŞIMA YÜZDE 5 ZAM

Oturumda İzmir ulaşımının yeni tarifeleri belli oldu. Buna göre ulaşımda yüzde 4.9’luk bi artış olacak, ayrıca ilk defa belediye bünyesindeki memurlar için de indirim uygulanacak.

15 TEMMUZ'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ

Toplantıda 15 Temmuz darbe girişiminin 2’nci yıl dönümü nedeniyle kentte düzenlenecek etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar için ulaşımın ücretsiz olacağı görüşüldü. İçişleri Bakanlığı’nın İzmir Valiliği’ne gönderdiği resmi yazı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uygulayacağı geçici düzenlemede 15 Temmuz günü saat 20:00 ile 16 Temmuz saat 06:00 arasında kentte ulaşım ücretsiz gerçekleşecek.

AK PARTİ RET OYU VERDİ

Oturumda toplu ulaşımda kullanılacak yeni tarifeler de belli oldu. 2018 yılının 6 aylık döneminde ÜFE’de yüzde 15.52, TÜFE’de yüzde 9.17, akaryakıtta yüzde 12.53 ve döviz kurundaki artışların yer aldığı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu mecliste oylandı. Komisyondan AK Parti’li üyelerin ret oylarıyla meclise gelen rapor burada da AK Parti’nin aynı muhalefetiyle oy çokluğuyla kabul edildi. Kentteki toplu ulaşıma yüzde 4.9’luk bir zam geldi.

İzmir'de HDP'liler Türk bayraklı araca saldırdı

MEMURLARA İNDİRİM VAR

Tarifeye göre belediye bünyesindeki memurlara verilen 88 kontör yeni dönemde uygulanacak. Bu, 3 TL’den hesaplandığında 264 liraya tekabül ediyor. Memur tarifesi de AK Parti’nin ret oylarına karşın oy çokluğuyla kabul edildi.

YENİ FİYATLAR

Yeni tarifeye göre; merkez ilçelerde tam bilet 2.86 TL’den 3 TL’ye, öğrenci ve 60 yaş bilet 1.65 TL’den 1.80 TL’ye, öğretmen bileti 2.20 TL’den 2.50 TL’ye yükseldi. Bilet 35 ve personel ulaşım kartları bir kontör olarak sabit kaldı.

Baykuş tarifesindeki tam bilet 5.72 TL’den 6 TL’ye, öğrenci ve 60 yaş bilet 3.30 TL’den 3.60 TL’ye, öğretmen bilet 4.40 TL’den 5 TL’ye yükseldi. Bilet 35 ve personel ulaşım kartları 2 kontör olarak sabit kaldı.

Havalimanı tarifesindeki tam bilet 5.72 TL’den 6 TL, öğrenci ve 60 yaş bilet 5.72 TL’den 6 TL’ye, öğretmen bilet 5.72 TL’den 6 TL’ye yükseldi. Bilet 35 ve personel ulaşım kartları 2 kontör olarak sabit kaldı.

İZBAN’da geçen yıl uygulamaya konan ’gittiğin kadar öde’ sisteminin ESHOT’ta pilot uygulama bölgesi olan Seferihisar-Sığacık arasındaki tarifede; tam bilet 2 TL’den 2.10 TL’ye, öğrenci ve 60 yaş bilet 1.15 TL’den 1.25 TL’ye, öğretmen bilet 1.54 TL’den 1.75 TL’ye yükseldi.

Seferihisar-Üçkuyular İskele arasındaki tarife ise, ilk biniş ücreti 15 kilometre için 2.50 TL’den 2.75 TL’ye, öğrenci ve 60 yaş bilet 1.44 TL’den 1.57 TL’ye, öğretmen bilet 1.92 TL’den 2.18 TL’ye yükseldi.

15 kilometre sonrasında ise kilometre başına eklenen fiyatlarda da değişiklik oldu. Tam bilette 0.10 kuruş eklenirken yeni tarifede 0.11 kuruş eklenecek. Öğrenci ve 60 yaş bilette 0.05 eklenirken 0.06 kuruş eklenecek. Öğretmen bilette 0.07 kuruş eklenirken 0.08 kuruş eklenecek.

İZBAN’da ise, tam bilet tarifesinde 25 kilometrelik ilk biniş ücreti 2.86 TL’den 3 TL’ye, öğrenci ve 60 yaş bilette 1.65 TL’den 1.80 TL’ye, öğretmen bilette 2.20 TL’den 2.50 TL’ye yükselme oldu. 25 kilometrenin ardından kilometre başına tam bilette 0.08 kuruş, öğrenci ve 60 yaş biletinde 0.05 kuruş, öğretmen biletinde ise 0.06 kuruş ilave ücret yansıyacak.

Ayrıca bilet 35 tarifesindeki 3 binişlik bilet 10 TL’den 11 TL’ye, 5 binişlik bilet 15 TL’den 17 TL’ye, 10 binişlik bilet 29 TL’den 32 TL’ye çıkarıldı.