İzmir'de toplu ulaşıma zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ağustos ayı toplantısının gündem toplu ulaşımda yapılması planlanan değişiklikler oldu. AK Parti grubu yapılmak istenen değişikliklere tepki gösterirken CHP'li meclis üyeleri ise savundu.

Aktarma sistemi değişti, yüzde 5,6 zam geldi

İzmir'de toplu ulaşıma 1 Eylül'den itibaren 5,6 oranında yapıldı. Öte yandan 90 dakikalık aktarma süresinin 120 dakikaya çıkarılmasına ikinci ve üçüncü binişlerden 50 kuruş ücret alınmasına ilişkin teklif, AK Partili ve MHP'li üyelerin ret oylarına karşın oy çokluğuyla kabul edildi.

"Soyer'in seçim vaadleri arasında yoktu"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Özgür Hızal, aktarma sisteminde yapılan değişikliğe tepki göstererek "Soyer, adaylık sürecinde seçim vaatleri arasında, 'Kesinlikle 90 dakika uygulamasının kaldırılmayacağı' yönünde vaatlerde bulundu. Biz de İzmirliler de takdir ediyordu. Ama bugün CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin oyları ile 12 yıllık saat gibi işleyen ve İzmirlilerin lehine olan ücretsiz 90 dakika uygulamasını sona erdiriyorlar. Hem bir taraftan İzmirlileri aktarma sistemine mahkum ettiler hem de bir taraftan bu sistem üzerinden İzmirlilerin cebine göz diktiler." dedi.