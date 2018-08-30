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İzmir'de TIR otomobile çarptı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İzmir'in Buca ilçesinde TIR'ın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsünün polise verdiği ilk ifadesinde, kızını ve kızının arkadaşını Ankara'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Adnan Menderes Havaalanı'na bırakmak amacıyla yola çıktıklarını söylediği öğrenildi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 09:14
İzmir'de TIR otomobile çarptı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Buca'dan Gaziemir istikametine seyreden İsmail Madenci idaresindeki 06 K 0494 plakalı otomobil, İzmir çevre yolu Kaynaklar çıkışında sağ şeritte henüz bilinmeyen bir nedenle durdu.

Bu sırada aynı yönde giden H.Y. idaresindeki M OM 833 yabancı plakalı tır, otomobile çarptı.

ZAFER KUTLAMALARI İÇİN HAVAALANINA BIRAKIYORDU

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan sürücü Madenci'nin kızı Gülbeyaz ile Yaren Uzuntepe (20) araç içerisinde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye acil kurtarma sağlık ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar hastanelere kaldırıldı. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uzuntepe, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırılan Madenci'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Uzuntepe'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan, otomobil sürücüsü Madenci'nin polise verdiği ilk ifadesinde, kızını ve kızının arkadaşını Ankara'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Adnan Menderes Havaalanına bırakmak amacıyla yola çıktığını söylediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 09:14
  1. Ankara
  2. 1 ölü
  3. İzmir
  4. kaza
  5. otomobil
  6. TIR

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