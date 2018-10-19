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İzmir'de terör soruşturmasına 13 kişi gözaltında
Terör soruşturmasında 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
19 Ekim 2018 Cuma 11:02
İzmir'deki terör soruşturmasında 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 11:02
İzmir
soruşturma
TERÖR
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