  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ses getirecek gelişme! Türkiye 250 tane uçak alıyor, görüşmeler resmen başladı

Japonya'dan NATO hamlesi! 2 ülkeyle ortak uçak üretecek

Asgari ücret için hiç hesapta olmayan gelişme! Bu iddia kafaları karıştıracak

Esmer, kumral şimdi de sarışın Meral abla! İmaj değişikliği dense de sebebi başka

Rusya 'Türkiye üzerinden satmaya başladık' diyerek duyurdu! Herkes şaştı kaldı

Ölmedi demeye getiriyorlar! FETÖ’nün yeni fotoğrafı ortaya çıktı

Müjde! Bir ilimizde yerin 400 metre altında devasa bir suya ulaşıldı: Yerin altından fışkırdı

Arda Turan’ın motivasyon konuşması olay oldu! Futbolcusu Luccas Claro’ya bağırdığı anlar böyle görüntülendi

Petrol çıkartmaya başladık, ABD rahatsız oldu… PKK ve DEM ayaklandı! Türkiye'nin petrollerini ABD ve PKK'ya mı verelim!

Kurban Bayramı Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan duyurdu
Yerel İzmir'de terör propagandası yapanlar paketlendi: 6 gözaltı
Yerel

İzmir'de terör propagandası yapanlar paketlendi: 6 gözaltı

Yeniakit Publisher
2024-06-05 11:26:00 - 2024-06-05 11:28:03
İzmir'de terör propagandası yapanlar paketlendi: 6 gözaltı

İzmir'de terör propagandası yapan 6 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Sosyal medya hesaplarında terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 10 şüpheliye yönelik İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK-YPG/PYD'nin propagandasını sosyal medya hesaplarında yaptığını belirlediği 10 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışma yürüttü. Belirlenen adreslere, bu sabah saatlerinde eş zamanlı olarak il genelinde gerçekleştirilen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. İl dışında olduğu tespit edilen 4 şüpheliyi yakalamaya yönelik araştırmaların sürdüğü de kaydedildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İl jandarma Komutanlığına götürüldü.

Sosyal medyada terör propagandasına geçit yok!
Sosyal medyada terör propagandasına geçit yok!

Yerel

Sosyal medyada terör propagandasına geçit yok!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İzmir Marşı değil, terör örgütünün marşları çalındı: İzmir’de terör propagandasına gözaltılar var... Alın size DEM Parti
İzmir Marşı değil, terör örgütünün marşları çalındı: İzmir’de terör propagandasına gözaltılar var... Alın size DEM Parti

Gündem

İzmir Marşı değil, terör örgütünün marşları çalındı: İzmir’de terör propagandasına gözaltılar var... Alın size DEM Parti

Terör propagandası yapan şahıslara şafak operasyonu
Terör propagandası yapan şahıslara şafak operasyonu

Yerel

Terör propagandası yapan şahıslara şafak operasyonu

Sosyal medyada terör propagandası: 40 gözaltı
Sosyal medyada terör propagandası: 40 gözaltı

Yerel

Sosyal medyada terör propagandası: 40 gözaltı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23