  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de terör örgütü YPG üyesi oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

İzmir'de terör örgütü YPG üyesi oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 14:56:07 -
İzmir'de terör örgütü YPG üyesi oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de terör örgütü YPG/PKK üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sonucunda, terör örgütü YPG mensubu 2 şüphelinin Menderes ilçesinde mevsimlik tarım işçileri arasında faaliyet gösterdiğini tespit etti.

Ekipler, Suriye uyruklu H.A.H. ile M.N.E.H'yi gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Esed tatil için Türkiye’de!
Gündem

Esed tatil için Türkiye’de!

Suriye’deki katil rejimin diktatörü Beşar Esed’in kızı Zein el-Esed, İstanbul'da tatil yapan arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra Bodrum'a g..
Son anket sonuçları açıklandı! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı
Siyaset

Son anket sonuçları açıklandı! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

İstanbul Ekonomi Araştırma, CHP'den dışlanan Muharrem İnce ile ilgili bir kamuoyu araştırması yaptı.
PTT kargo
Ekonomi

PTT kargo

PTT kargo takip | Günümüzde alışverişlerin çoğu online olarak yapılmaya başladı. Bu durum pandemi sürecinde ise daha da arttı. Online alışve..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı