İzmir'de terör operasyonu Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda hareket ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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