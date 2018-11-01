İzmir'de Teğmen beylik tabancasıyla hayatına son verdi

Foça Deniz Üssü Amfibi Tugay Komutanlığı'nda görevli Teğmen İhsan D. dün gündüz saatlerinde beylik tabancasıyla başına ateş etti. Silah sesi üzerine çağırılan ambulansla Teğmen İhsan D., Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Teğmen İhsan D. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.