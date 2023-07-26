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Yerel İzmir'de tefecilik operasyonu
Yerel

İzmir'de tefecilik operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-07-26 07:03:00 -
İzmir'de tefecilik operasyonu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince tefecilik yaptığı belirlenen kişilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.K. ve M.Ş. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 5 çek, 4 tapu, 1 senet fotokopisi, 1 ihbarname ile çok sayıda satış sözleşmesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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