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Aktüel

İzmir'de tartışma sırasında bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

2020-04-17 18:52:12 -
İzmir'de tartışma sırasında bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

İZMİR (AAA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, çıkan tartışmada bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Rıdvan Önder (30) ile Ergun Ö. arasında Abdi İpekçi Mahallesi'nde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ergun Ö, Önder'i bıçakla yaralayıp kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Rıdvan Önder, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, diş teknikeri olduğu öğrenilen Ergun Ö'yü kısa sürede yakaladı.

Emniyet Müdürlüğündeki ilk ifadesinde Önder'i alacak verecek meselesinden kaynaklı tartışma sonucu bıçakladığını itiraf eden zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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