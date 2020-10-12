  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de takside fenalaşan yolcu öldü
Aktüel

İzmir'de takside fenalaşan yolcu öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-12 16:20:35 -
İzmir'de takside fenalaşan yolcu öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde müşteri olarak bindiği takside fenalaşan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ömer Han (65) adlı kişi, Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde Ali Şahin idaresindeki ticari taksiye bindi.

Şehirlerarası otobüs terminaline gitmek istediğini belirten Han, yaklaşık 300 metre sonra fenalaştı. Han'ın fenalaştığını gören sürücü Şahin aracı yol kenarına çekerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Han'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Han'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yusuf Kaplan uyardı: Kıbrıs’ı kültürel olarak kaybettik çoktan
Gündem

Yusuf Kaplan uyardı: Kıbrıs’ı kültürel olarak kaybettik çoktan

Türkiye’nin kardeş ülkelerinden biri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan Cumhurbaşkanılığı seçimlerinin il turunda kazanan..
Doğal gazın ardından yeni bomba!
Ekonomi

Doğal gazın ardından yeni bomba! "Türkiye'de bir ilk olacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye’de ilk defa lityum üretimine başlayacağız." dedi.
Rusya'dan son dakika Dağlık Karabağ açıklaması
Dünya

Rusya'dan son dakika Dağlık Karabağ açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile yaptığı görüşmenin ardından bölgedeki gelişmelere ..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay