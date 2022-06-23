  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İzmir’de taklalar atarak metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü öldü
Yerel

İzmir’de taklalar atarak metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü öldü

İzmir’in Bergama ilçesinde, motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, taklalar atarak metrelerce sürüklendi. Hastaneye kaldırılan adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 07:03:00 -
İzmir’de taklalar atarak metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Güler Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 35 VLG 23 plakalı motosikletiyle sokakta ilerlemekte olan Erol Çam (47), yağmur suyu kanalına süratli girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan motosikletten düşen ve taklalar atarak metrelerce sürüklenen Çam, ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23