İzmir'de takla atan taksi ters döndü, sürücü yaralandı İzmir Cemal Gürsel Bulvarı üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla adan ticari taksinin sürücüsü yaralandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, devrilerek ters dönen taksinin sürücüsü hafif yaralandı.



Kaza, saat 15.00 sıralarında Cemal Gürsel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Karşıyaka'dan Konak yönüne giden, içinde yolcu bulunmayan 35 T 6283 plakalı taksi, şoför Nihat Alataş'ın direksiyon kontrolünü yitirmesiyle savruldu. Taksi, devrilerek ters döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırılan taksi şoförü Alataş, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaza nedeniyle yarım saat boyunca yoğunluğun yaşandığı caddedeki araç trafiği, çekicinin taksiyi kaldırmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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