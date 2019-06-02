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İzmir'de suya indirim yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi suda indirim yapma kararı aldı.

02 Haziran 2019 Pazar 10:13
İzmir'de suya indirim yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi suda indirim yaptı.  İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İzmirlilerin bütçesine katkıda bulunmak ve su kaynaklarının tasarruflu kullanılmasını amaçlandığı belirtildi. 

İndirim önümüzdeki ay başlayacak

Yeni su tarifesinin 1 Temmuz 2019 tarihinden geçerli olacağı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İki kademeli (0-20 metreküp, 20 metreküp ve üstü) tarifeden vatandaşlarımızın lehine düzenleme yapılarak üç kademeli (0-13 metreküp, 14-20 metreküp ve 21 metreküp ve üstü) tarifeye geçilecek. Önceki dönemde 0-20 metreküp 4.81 TL, 20 metreküp ise 10.72 TL şeklinde ücretlendirilirken, yeni tarifeyle 0-13 metreküp 4.33 TL, 14-20 metreküp 4.69 TL ve 21 metreküp üzeri ise 9.65 TL olacak. Şu an uygulanmakta olan birinci ve ikinci kademe su tarifelerinde 20 metreküp su için ödenen bedel 96,20 TL iken, yapılacak kademelendirmeli indirim ile 89,12 TL’ye düşecek." 

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 10:13
  1. İzmir Büyükşehir Belediyesi
  2. İzmir su indirimi

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