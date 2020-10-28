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Aktüel İzmir'de şüphelilerin, GSM firması mağazasından yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasında
Aktüel

İzmir'de şüphelilerin, GSM firması mağazasından yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasında

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada iki şüpheliden biri yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 15:52:49 -
İzmir'de şüphelilerin, GSM firması mağazasından yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasında

İZMİR (AA) - İzmir'in Balçova ilçesinde gece geç saatte vitrin camını kırarak girdikleri GSM şirketine ait mağazadan hırsızlık yapan şüphelilerin görüntüleri, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 25 Ekim gecesi, Onur Mahallesi'ndeki mağazadan yapılan hırsızlığa ilişkin çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeyen ekipler, iletişim merkezinde teşhir amacıyla kullanılan 9 cep telefonu ile kasada bulunan 2 bin 488 liranın T.K. (15) ile R.İ. (16) tarafından çalındığını tespit etti.

Ekipler, yaptıkları incelemede dükkandaki toplam zararın 42 bin 479 lira olduğunu da belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu 9 suç kaydı bulunan R.İ gözaltına alındı. 32 suç kaydı bulunan T.K'nin yakalanması için çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, iki şüphelinin ellerindeki taşla mağazanın camını kırıp içeri girmeleri ve cep telefonlarını almaları yer alıyor.

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