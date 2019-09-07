İzmir'de şüpheli ölüm Konak ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye ekibi, evdeki bir kişiyi bıçaklanarak ölmüş halde buldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi, yangın ihbarına gelen ekiplerce bıçaklanarak ölmüş halde bulundu. Selçuk Mahallesi 668 Sokak'taki 2 katlı bir binanın giriş katındaki evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bayram Ünlü'nün yaşadığı evden duman yükseldiğini gören komşuları, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Ünlü'nün komşuları, itfaiye ekipleri gelinceye kadar evin penceresinden hortumla su sıkarak alevleri söndürmeye çalıştı. Kapıyı kırıp eve giren ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Evde inceleme yapan ekipler, baş ucunda bir bıçak bulunan ve salondaki kanepede yatan Bayram Ünlü'yü bıçaklanarak ölmüş halde buldu. Bunun üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde ve çevrede incelemelerde bulundu.

Ünlü'nün cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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