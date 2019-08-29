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İzmir’de şüpheli ölüm

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan şahıs, evinde ölü bulundu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 08:50
İzmir’de şüpheli ölüm

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan şahıs, evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka ilçesi Goncalar Mahallesi 6007/10. Sokak’ta ikamet eden Kemal Koç’tan (50) bir süredir haber alamayan komşuları ve yakınları polisi aradı. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, çilingir yardımı ile Koç’un evine girdi. Polis ekipleri, evin salonunda Koç’u hareketsiz yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Koç’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Herhangi bir rahatsızlığı olmadığı öğrenilen Koç’un şüpheli ölümü nedeniyle Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri de evde incelemede bulundu.


Kemal Koç’un eşi Pamuk Koç ile birlikte yaşadığı ve eşinin bir süredir şehir dışında olduğu öğrenildi. Koç’un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Koç’un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 08:50
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