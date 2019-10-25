İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi İzmir'de planlı su kesintileri yaşanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), su kesintisi programını resmi sayfası üzerinden paylaştı. Buna göre, şehrin bazı ilçelerinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İzmir'de planlı su kesintileri yaşanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), su kesintisi programını resmi sayfası üzerinden paylaştı. Buna göre, şehrin bazı ilçelerinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar... İzmir'de sular ne zaman gelecek? BORNOVA İNÖNÜ 25.10.2019 saat 11:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 751SOKAK KAPATILDI..MÜTAHİT. ÇEŞME GERMİYAN 24.09.2019 saat 16:00 ile 31.10.2019 saat 17:00 arasında yaklaşık 37 gün 1 saat su kesintisi olacaktır. Bağlantı Çalışması MARTI SİTESİ 27000, 27001, 27002, 27003, 27007 SOKAKLARDA YENİ SU HATTINA GEÇİŞ YAPILDIĞINDAN DOLAYI, ESKİ SEBEKE HATTI DEVREDEN ÇIKARILMIŞIR. ESKİ ŞEBEKEDEN SU ALAMAYAN ABONELERİMİZİN İVEDİKLE SAYAÇ YERLERİNİ PARSEL DIŞINA HAZIRLAYARAK, İRTİBAT NUMARAMIZ OLAN 293 7221 NOLU NUMARAMIZA BİLGİ VERİLDİĞİ TAKDİRDE SU BAGLANTINIZ PROGRAM DAHİLİNDE YAPILACAKTIR. ÇEŞME ARDIÇ 23.09.2019 saat 09:00 ile 31.10.2019 saat 17:00 arasında yaklaşık 38 gün 8 saat su kesintisi olacaktır. Bağlantı Çalışması ARDIÇ BÖLGESİ 5475, 5488, 5438, 5486, 5479 , 5482, 5476, 5231, 5217,5245, 5237 ,5236, 5238 SOKAKLARDA YENİ SU HATTINA GEÇİŞ YAPILDIĞINDAN DOLAYI, ESKİ SEBEKE HATTI DEVREDEN ÇIKARILMIŞIR. ESKİ ŞEBEKEDEN SU ALAMAYAN ABONELERİMİZİN İVEDİKLE SAYAÇ YERLERİNİ PARSEL DIŞINA HAZIRLAYARAK, İRTİBAT NUMARAMIZ OLAN 293 7221 NOLU NUMARAMIZA BİLGİ VERİLDİĞİ TAKDİRDE SU BAGLANTINIZ PROGRAM DAHİLİNDE YAPILACAKTIR KONAK GÖZTEPE, GÜZELYALI, ÇANKAYA, MİTHATPAŞA 25.10.2019 saat 11:10 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 99/1 SOKAK NO:2 MENEMEN EMİRALEM MERKEZ, DEĞİRMENDERE, YAYLA, KIR 25.10.2019 saat 10:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır. Müteahhit Çalışması MENEMEN GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ, 85.YIL CUMHURİYET 25.10.2019 saat 11:15 ile 15:15 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Müteahhit Çalışması MENEMEN MALTEPE SB 25.10.2019 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Yangın Hidrantı MALTEPEDE BULUNAN TÜM ABONELERİMİZ ETKİLENİR ÖDEMİŞ ÇAYLI 25.10.2019 saat 10:40 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ ÇAYLI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR TİRE İHSANİYE, İPEKÇİLER, DUATEPE, İSTİKLAL 25.10.2019 saat 11:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası

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