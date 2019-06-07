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İzmir’de spor zamanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları, 17 Haziran Pazartesi gününden itibaren kapılarını açıyor.

07 Haziran 2019 Cuma 10:55
İzmir’de spor zamanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları, 17 Haziran Pazartesi gününden itibaren kapılarını açıyor. İzmirli çocuklar, 12 ayrı merkezde ve 19 branşta yaz tatilini spor yaparak geçirme imkanı bulacak.



Okulların yaz tatiline girmesinin ardından çocuklarına ekonomik koşullarda ve güvenli bir şekilde spor yaptırmak isteyen ailelerin adresi yine İzmir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde hafta sonları devam eden spor okulları, 17 Haziran’dan itibaren faaliyetlerini hafta içine yayarak sürdürecek. 12 merkezde, 19 branşta açılacak spor okullarında 100’ün üzerinde eğitmen görev alacak. Yaz Spor Okullarında eğitim 7 Eylül tarihinde yerini tekrar Kış Spor Okullarına bırakacak.



Yüzme kursları Kültürpark ve Buca’da


İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün 21 branşta faaliyet gösterdiği yaz spor okullarının en popüler branşı yine yüzme olacak. Kültürpark’taki Celal Atik Yüzme Havuzu’nun yanı sıra Buca Sosyal Yaşam Kampüsünde de verilecek kurslardan 5 yaştan 18 yaş üzerine kadar her yaş grubundan binlerce kişi yararlanabilecek. Geçen yaz yaklaşık 8 bin kursiyere yüzme eğitimi verilmişti.



Futbol ve buz sporları ücretsiz


İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün üç ayrı tesisteki spor okullarında ise eğitimler ücretsiz gerçekleştiriliyor. Ege Futbol Sahasında ve Bayraklı Çiçek Halı Sahasında futbol, Aşık Veysel Rekreasyon Alanında yer alan Buz Sporları Salonunda "Herkes İçin Spor" eğitimlerine katılacak kursiyerler hiçbir ödeme yapmayacak.



Nerede, hangi kurslar var?



Kültürpark Celal Atik Spor Salonu


Basketbol, basketbol (özel öğrenciler), jimnastik, futbol, tekvando, judo, tenis, atletizm, satranç, halk oyunları, kano, voleybol, zumba, sağlıklı yaşam, aerobik.


(0232 - 425 04 21)



Naim Süleymanoğlu (Evka 4) Spor Salonu / Bornova


Basketbol, voleybol, jimnastik, futbol, tekvando, pilates, masa tenisi, judo.


(0232 - 351 38 66)



Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Yaşam Parkı/Bayraklı


Step-Aerobik, basketbol, voleybol, jimnastik, futbol, tekvando, judo.


(0232 - 371 71 52)



Can Çağnay (Uzundere) Çok Amaçlı Spor Salonu / Karabağlar


Step-Aerobik, basketbol, jimnastik, tekvando, judo.


(0232 - 267 84 33)



Buca Sosyal Yaşam Kampüsü / Buca


Step-Aerobik, basketbol, jimnastik, tekvando, voleybol, yüzme, satranç.


(0232 - 293 98 10)



Yeşilyurt Futbol Sahası /Karabağlar


Aerobik, futbol


(0232 - 228 75 75)



Çiçek Halı Sahası / Bayraklı


Futbol


(0232 - 345 87 47)



Ege Mahallesi Futbol Sahası


Futbol


(0232 - 425 04 21)



İnciraltı


Tenis


(0232 - 362 48 28)



Kültürpark


Sağlıklı Yaşam


(0232 - 425 04 21)



Bostanlı Rekreasyon Alanı


Tenis


(0232 - 362 48 28)



Bornova Buz Pisti


Sağlıklı Yaşam


(0232 - 425 04 21)

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 10:55
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