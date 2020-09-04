İzmir'de sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı

Çin'de çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ülkemizde birinci dalganın ikinci pikiyle karşı karşıya.

Tüm yetkililerin uyarıda bulunmasına rağmen, vaka sayılarında ülke genelinde bir artış oldu.

Vaka sayısı artan illerden biri de İzmir oldu. Tüm uyarılara rağmen İzmirliler, havanın da sıcak olması nedeniyle park, bahçe ve sahil kenarlarına koştu. Alsancak Kordon'da piknik yapan vatandaşlar koronavirüs kurallarını ihlal ederek oturdu. Kordon'da yeşil alanda piknik yaparak zaman geçiren vatandaşların maske ve sosyal mesafere kuralına uymadıkları dikkat çekti.