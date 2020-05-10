  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 669 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-10 14:48:36 -
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 669 kişiye ceza

İZMİR (AA) - İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 669 kişiye, toplam 1 milyon 496 bin 357 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı cuma gece yarısından bugün saat 12.00'ye kadar 669 kişiye işlem yapıldı, toplam 1 milyon 496 bin 357 lira ceza kesildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı