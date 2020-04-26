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Aktüel

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1203 kişiye ceza

2020-04-26 14:23:37 -
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1203 kişiye ceza

İZMİR (AA) - İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1203 kişiye toplam 2 milyon 590 bin 637 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçedeki denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde 23 Nisan Perşembe gününden dün saat 24.00'e kadar, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenen 1203 kişiye toplam 2 milyon 590 bin 637 lira ceza kesildi.

Bu kişilerden 10'u hakkında adli işlem başlatıldı.

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