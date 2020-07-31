  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir'de soğutma çalışmaları sırasında baraj kenarına sürüklenen orman işçisini itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-07-31 00:51:37 -
İzmir'de soğutma çalışmaları sırasında baraj kenarına sürüklenen orman işçisini itfaiye kurtardı

İZMİR (AA) - İzmir'in Balçova ilçesinde orman yangınının ardından devam eden soğutma çalışmaları sırasında baraj kenarına sürüklenen orman işçisini bulunduğu yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

Balçova Barajı ve teleferik civarındaki ormanlık alanda dün çıkan yangında soğutma çalışmalarının sürdüğü alanda Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünde görevli orman işçisi Cemal Erkul, dengesini kaybetmesi sonucu baraj kenarında bulunan ağaçların arasına sürüklendi.

Arkadaşlarının Erkul'u bulunduğu yerden çıkaramaması üzerine İzmir İtfaiyesinden yardım istendi.

Balçova Barajı'na botla giren AKS 110 ekipleri Erkul'u kurtarmayı başardı.

İlk müdahalesi 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından botta yapılan Erkul, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erkul'un hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı