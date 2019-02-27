İzmir'de soba zehirlenmesi! Hayati tehlikeleri sürüyor
İzmir'de kömür sobasından sızan gazdan zehirlenen 92 ve 83 yaşlarındaki iki kişi hastaneye kaldırıldı.27 Şubat 2019 Çarşamba 15:55
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kömür sobasından sızan gazdan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Seyrekli Mahallesi'nde yaşayan Zeliha Yeşildağlı, sabah uyandığında aynı evde kalan kayınpederi İsmail Yeşildağlı (92) ile annesi Gülsüm Karanfil'i (83) hareketsiz görünce, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yeşildağlı'yı, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine, Karanfil'i ise Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.
Evdeki kömür sobasından sızan gazdan zehirlendikleri tespit edilen 2 kişinin, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
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