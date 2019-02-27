0553 313 94 23

İzmir'de soba zehirlenmesi! Hayati tehlikeleri sürüyor

İzmir'de kömür sobasından sızan gazdan zehirlenen 92 ve 83 yaşlarındaki iki kişi hastaneye kaldırıldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:55
İzmir'de soba zehirlenmesi! Hayati tehlikeleri sürüyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kömür sobasından sızan gazdan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Seyrekli Mahallesi'nde yaşayan Zeliha Yeşildağlı, sabah uyandığında aynı evde kalan kayınpederi İsmail Yeşildağlı (92) ile annesi Gülsüm Karanfil'i (83) hareketsiz görünce, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yeşildağlı'yı, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine, Karanfil'i ise Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.

Evdeki kömür sobasından sızan gazdan zehirlendikleri tespit edilen 2 kişinin, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:55
  1. İzmir
  2. kömür sobası
  3. kömür sobasından sızan gaz
  4. sağlık ekipleri
  5. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi
  6. Ödemiş Devlet Hastanesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Hatayspor'a 4-2 yenilmesine rağmen yarı finale çıktı.
    1. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası..
    2. Şahin “Belediye başkanlığı makamını 1...
    3. Darbe girişiminde Çekmeköy..
    4. Uysal: “Fikir ve temalarım çalınsın..
    5. Kazım Kurt Alpu’da vatandaşlarla bir..
    6. Erbaa’ya kadın yaşam merkezi
    7. KKTC'de çiftçiler hükümeti protesto etti
    8. Başkan Yemenici, öğrencilerin..
    9. Eski hükümlü hibe desteği ile kendi..
    10. Keleş Hisarcıklıoğlu’ndan Ereğli için..
    11. Fatma Danışman, “Safranbolu’da su..
    12. Meteoroloji'den çiftçilere uyarı!
    13. Sahte parayla alışveriş yapan şahıslar..
    14. Lise atölyesinde korkunç patlama! 4..
    15. Vanlı Elter, Avrupa şampiyonasına..
    16. Bursa’daki kazada acı haber...8 aylık..
    17. Kuyumcular ve Sarraflar Derneğinden..
    18. Başkan Ataç mimarlar ile buluştu
    19. İzmir'de soba zehirlenmesi! Hayati..
    20. Cami tuvaletinin kapısını çalanlar..
    21. Başkan Gülsoy’dan KTO Üyelerine..
    22. FETÖ'cü eski hakime 7 yıl 6 ay hapis!
    23. Taşkınlardan zarar gören yollarda..
    24. Binali Yıldırım'ın seçim çalışmaları
    25. İstanbul’dan Bayburt’a kardeşlik..
    26. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    27. İstanbul’da dolu yağışı etkili olmaya..
    28. Çankırı’da kumar operasyonu
    29. Geçmişin izleri geleceği inşa ediyor
    30. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay:
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor