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Aktüel İzmir'de "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan aranan bir kişi tutuklandı
Aktüel

İzmir'de "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan aranan bir kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 22:18:14 -
İzmir'de "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan aranan bir kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde PKK-KCK-PYD-YPG "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında arama kaydı olan bir kişi tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir MİT Bölge Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün desteği ile PKK-KCK-PYD-YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kaydı bulunan M.B.'nin Aşağışakran Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.B'yi gözaltına aldı.

Zanlının evinde arama yapan ekiplerin el koyduğu dijital materyallere üzerinde yaptığı incelemede fotoğraf ve videolara ulaştı.

Ekipler, tespit edilen fotoğraf ve görüntülerin daha önce Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen bir terör örgütü mensubunun üzerinde bulunan materyallerle aynı içeriğe sahip olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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