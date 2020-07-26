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Aktüel

İzmir'de silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-26 13:21:24 -
İzmir'de silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Ege Mahallesi'nde bir şantiye alanına giren Ahmet K. ve Seyit Ahmet Ş'ye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle ateş edip kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saçmaların isabet ettiği yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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