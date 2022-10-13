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Yerel İzmir'de silahlı saldırı! Bir kişi öldü
Yerel

İzmir'de silahlı saldırı! Bir kişi öldü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 03:59:00 -
İzmir'de silahlı saldırı! Bir kişi öldü

Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Burç Pehlivan (24) ile Ü.G, Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'ndeki bir iş yerinde karşılaştı.

Buradan çıkıp aracına giden Ü.G, araçtan aldığı pompalı tüfekle Pehlivan'a ateş açıp kaçtı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, başından vurulan Pehlivan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Pehlivan'ın cenazesi, Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, olay yerinden kaçan Ü.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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