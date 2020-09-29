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Aktüel İzmir'de silahlı saldırı: 1 yaralı
Aktüel

İzmir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 06:50:40 -
İzmir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesindeki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında çalışan Murat Y. (51) mekanın yanında bulunan fırından ekmek aldığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş açtı.

Saldırıda fırın çalışanları ve Murat Y, tezgahların arkasına saklandı.

Şüpheli daha sonra fırından dışarı çıkarak koşmaya başlayan Murat Y'nin arkdasından ateş açarak bacaklarından yaraladı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden hafif ticari bir araçla kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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