  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rıza Kayaalp'ten Türkiye'ye güzel haber
Kocaeli'de fabrika yangını
Bakan Ziya Selçuk harekete geçti! Açıldı
Cim-Bom'da Falcao ve Feghouli kararı!
Yerel İzmir'de silahlı kavga! 3 kişi yaralandı
Yerel

İzmir'de silahlı kavga! 3 kişi yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 14:20:00 -
İzmir'de silahlı kavga! 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi 4291 Sokak'taki bir iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 şüpheli, yanındaki pompalı tüfek ve tabancayla açtıkları ateşle 3 kişiyi yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Engin Ü, Selçuk M. ve Sibel M, Ege Üniversitesi Hastanesi ile Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Engin Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaçan şüphelilerin kullandığı araç olay yeri yakınında terk edilmiş halde bulundu.

Öte yandan bölgedeki bir iş yerinin camının da açılan ateşte isabet aldığı görüldü.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekiplerin, şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay