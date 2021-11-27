İzmir'de şiddetli fırtına tekneleri batırdı!

İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 78 kilometreyi bulan fırtınada denizciler zor anlar yaşadı. Maddi zararlar meydana geldi. Fırtına nedeniyle oluşan dalgalar nedeniyle iki tekne alabora olurken kıyıya bağlı olan iki amatör balıkçı tekne ise battı.

Her yıl aynı sorun!

Bölgeye gelen tekne sahipleri, "Her yıl aynı sorunu yaşıyoruz. Burası sit alanı olduğu için bize iskele yaptırmıyorlar. Her yıl teknelerimiz batıyor. Tekneler gözümün önünde battı" dedi.