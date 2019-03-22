İzmir'de servis minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
İzmir’de down sendromlu öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5'i ağır 20 kişi yaralandı.Kaza yerine çok sayıda ekip gönderildi.22 Mart 2019 Cuma 11:52
İzmir'in Bayraklı ilçesinde Cengizhan Mahallesi yakınlarında İzmir Kuzey Çevre Yolu'na bağlanan yolda down sendromlu öğrencileri taşıyan 35 AEM 253 plakalı servis minibüsü devrildi.
Kazada ters dönen minibüsteki 20 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekibi sevk edildi.
Yaralılardan 15'i çevredeki hastanelere, hayati tehlikeleri bulunan 5 öğrenci ve öğretmen ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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