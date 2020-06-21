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Aktüel

İzmir'de şehit yakınları Babalar Günü'nde kabristanı ziyaret etti

Şehit babası İlhami Sarı: - "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Ağaçlarını suluyoruz, oğlumun bahçesini suluyoruz. Onunla avunuyoruz. Teröre lanet oldu. Parça parça olsunlar"

Yeniakit Publisher
2020-06-21 15:57:51 -
İzmir'de şehit yakınları Babalar Günü'nde kabristanı ziyaret etti

İZMİR (AA) - İzmir'deki şehit yakınları, Babalar Günü'nde Kadifekale Hava Şehitliği'nde yakınlarının mezarlarına yaptıkları ziyarette duygulu anlar yaşadı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Kadifekale Hava Şehitliği'nde kabir ziyareti yapan şehit aileleri, gözyaşlarına hakim olamadı.

Sıcak havaya aldırış etmeden, kimi evladının kimi ise eşinin kabrini temizledi. Duaların okunduğu şehitlik ziyaretinde, kabirlerin üzerine çiçekler bırakıldı.

Babalar Günü olması nedeniyle babalar, evlatlarının kabirlerinin yanı başına oturup onlarla özlem giderdi.

Bingöl'de 2018'de kaza sonucu vurularak şehit olan jandarma komando er Ömer Sarı'nın babası İlhami Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

Babalar Günü'nde yine tarif edilemez bir acı yaşadığını belirten Sarı, "Ben yine evladıma geldim. 2 yıldır şehitliğe gelip onun mezarına bakıp gidiyorum. Onu çok özledim. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Ağaçlarını suluyoruz, oğlumun bahçesini suluyoruz. Onunla avunuyoruz. Teröre lanet oldu. Parça parça olsunlar." dedi.

Her gün evinde şehit oğlunun fotoğraflarına bakarak zaman geçirdiğini söyleyen anne Nasife Sarı da, "Her gün geliyorum onun toprağını öpüyorum. Her şey vatan için. Oğlumla gurur duyuyorum. Vatanımız için oğlum şehit oldu." şeklinde konuştu.

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