İzmir'de şaşırtan olay! Aynı yerde 2 ayrı kaza

Otomobil sürücüleri, 2 kişiye çarparak, yaralanmalarına neden oldu. Kazalar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kazalar, bugün 1 saat arayla Konak Tramvayı nedeniyle yapılan trafik güzergahı düzenlemesi kapsamında bir süredir Alsancak'tan Konak'a tek yön kullanılan Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. İlk kazada, saat 15.00 sıralarında, kardeşiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Neriman Güler'e (55), ismi öğrenilemeyen sürücü otomobille çarptı. Güler, çarpmanın etkisiyle savruldu. Ağır yaralanan Güler, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Güler, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Neriman Güler, bacaklarından ameliyat oldu.

İkinci kazada ise saat 16.00 sıralarında, yolun karşısına geçmek isteyen, ismi öğrenilemeyen gence otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç, trafik dubalarının üzerine düştü. Gencin yardımına kazayı gören çevredekiler koştu. Yaralı genç, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.