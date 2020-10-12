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Aktüel İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran 2 kişi daha yaşamını yitirdi
Aktüel

İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran 2 kişi daha yaşamını yitirdi

Kentte metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi - Gözaltına alınanların sayısı 12'ye ulaşırken bazı şüphelilerin, yakalanma olasılığına karşı metil alkol ambalajlarına "dezenfektan" etiketi yapıştırdıkları ileri sürüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-12 14:44:07 -
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran 2 kişi daha yaşamını yitirdi

İZMİR (AA) - İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuranlardan 2'sinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Alınan bilgiye göre, metil alkol zehirlenmesiyle hastaneye kaldırılan biri Ödemiş, diğeri Urla ilçesinden 2 kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 9 Ekim'den bu yana hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Hastanelerde tedavi gören kişi sayısının da 22 olduğu öğrenildi.

- Soruşturma sürüyor

Yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı, 12'ye ulaştı.

Sahte içki ürettiği belirlenen zanlılardan bazılarının, yakalanma olasılığına karşı edindikleri etil alkolün ambalajına, "dezenfektan" etiketi yapıştırdıkları iddia edildi.

İzmir'de 9 Ekim'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 18 kişi kentteki hastanelere başvurmuştu. Hastaneye kaldırılanlardan 6'sı önceki gün, 4'ü dün yaşamını yitirmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında 5 iş yeri, 1 depo ve 1 ikamete operasyon düzenlenmişti.

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